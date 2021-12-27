Злынка, Брянская область, , 10:55 — REGNUM Более четырёх миллионов рублей составил ущерб от незаконного приобретения и реализации контрафактной алкогольной и табачной продукции жителем Злынки Брянской области, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Мужчина в марте 2020 года приобрёл в неустановленном месте спиртное и сигареты с товарными знаками известных компаний без акцизных марок. Контрафакт он перепродавал местным жителям, не имея на это соответствующих лицензий. Общий размер ущерба от действий злоумышленника оценили более чем в четыре миллиона рублей.

Суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 2,1 млн рублей. Решение суда ещё не вступило в законную силу.