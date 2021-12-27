Брисбен, Австралия, 27 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. 27 декабря правительство Квинсленда, третьего по численности населения штата Австралии, объявило, что дети в возрасте от пяти до одиннадцати лет будут иметь право на вакцинацию от COVID-19 с 10 января следующего года. Об этом сообщил телеканал Nine News.

PublicDomainPictures Вакцинация

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Объявляя об этом решении, премьер-министр Квинсленда Анастейша Палащук заявила, что новые правила вступят в силу ко времени начала школьного семестра в 2022 году, и призвала родителей заранее записывать своих детей на иммунизацию.

«Я знаю, что в Квинсленде живет много родителей и опекунов, которые стремятся защитить своих детей от этого вируса, что понятно … Вакцинация будет проводиться поэтапно и с 10 января будет доступна для детей в возрасте от 5 до 11 лет», — сказала премьер-министр.

Школьный семестр в Квинсленде начнется 24 января. Таким образам, отметила Палащук, у родителей будет две недели, чтобы убедиться в том, что их дети пойдут в школу, не подвергая себя риску заразится коронавирусом или стать переносчиками инфекции.