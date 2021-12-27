Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Ленинградской области задержана диспетчер, не вызвавшая подмогу пенсионерке, застрявшей на девять часов в лифте многоэтажного дома. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 13:00 мск 25 декабря 90-летняя женщина оказалась в застрявшем грузовом лифте дома №9 по улице Иоанна Кронштадтского в деревне Старая. Забившие тревогу родственники смогли найти пенсионерку лишь спустя почти девять часов. Она неоднократно просила о помощи диспетчера, но тщетно.

«В результате ненадлежащего оказания услуг сотрудниками УК ООО «Север» были нарушены законные права и интересы потерпевшей на безопасность жизни и здоровья. В настоящее время в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержана диспетчер УК ООО «Север», — рассказали в ведомстве.

Следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления СК России по Ленинградской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности группой лиц по предварительному сговору»). Меру пресечения задержанной изберёт суд.