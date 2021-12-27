Канск, Красноярский край, 27 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В качестве одной из версий гибели семьи в городе Канске Красноярского края следователями рассматривается убийство мужем жены, с которой он разводился, а также их двух детей и последовавший за этим суицид мужчины. Об этом 27 декабря сообщили Главном следственном управлении СК РФ по региону.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

Отмечается, что, по данным следствия, в квартире дома по улице Эдемана в Канске были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 11-летнего сына и семилетней дочери.

«Установлено, что между супругами шел бракоразводный процесс, мужчина и женщина не проживали вместе. 26 декабря 2021 года мужчина пришел в квартиру по месту жительства супруги, чтобы навестить детей. Утром следующего дня тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства женщины и детей главой семьи, после чего мужчина свел счеты с жизнью», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что семья из четырёх человек, в том числе двое детей, убита в Красноярском крае.