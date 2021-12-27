Лондон, , 10:50 — REGNUM Ремонт находящегося в аварийном состоянии здания британского парламента — Вестминстерского дворца — может обойтись в £14 млрд ($18,7 млрд), сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

Вестминстерский дворец

Отмечается, что ремонт может занять порядка 20 лет. При этом представители обеих палат будут вынуждены покинуть здание на весь период работ, чтобы не повышать их стоимость.

Вместе с тем источники уточнили, что пока данная информация основана на предварительных оценках, которые будут проверены в течение 2022 года.

Напомним, ранее газета The Guardian со ссылкой на источники в профильных комиссиях Палаты общин и Палаты лордов британского парламента сообщила, что на ремонт национального символа Великобритании — Биг Бена — потребуется больше денег, чем планировалось изначально.

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