Москва, , 10:49 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов выразил обеспокоенность социальными последствиями реформы тарифов на электроэнергию для населения, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Счетчик электричества Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Правительство не раз пыталось ввести так называемые «социальные нормы», а проще говоря «энергопайки». Мы выступали против, поскольку в предлагаемые показатели не укладывались самые обычные домохозяйства с вполне умеренным объемом энергопотребления. Теперь вообще обошлись без конкретных цифр, и остается только гадать, чем обернется эта затея», — заявил Миронов.

Он обратил внимание, что в настоящее время аналогичный порядок действует в Крыму, где по льготному тарифу можно потреблять только 150 кВт электроэнергии. Между тем в России около 40% домохозяйств потребляют свыше 600 кВт в месяц.

«Я вижу реальную перспективу того, что в льготную норму по объективным жизненным обстоятельствам не впишется огромное количество граждан, для которых плата за электроэнергию резко возрастет», — обеспокоен он.

Поводом для решения правительства стали жалобы энергетиков на бурное развитие ферм по майнингу криптовалюты, которые маскируются под жилые дома и покупают в большом количестве электроэнергию по низким тарифам населения, указал Миронов.

«Вместо того, чтобы отделить криптовалютчиков от прочих граждан, не стали мудрить и подстригли всех под одну гребенку. Остается надеяться, в регионах ответственно отнесутся к новым полномочиям, не станут ими злоупотреблять и будут вводить реальные нормы, а не «энергопайки», — сказал Миронов.

Согласно постановлению правительства РФ, региональные регуляторы смогут устанавливать объем минимального льготного потребления электроэнергии в соответствии с методическими указаниями ФАС, которые находятся в стадии разработки.

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