Москва, 27 декабря, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов выразил обеспокоенность социальными последствиями реформы тарифов на электроэнергию для населения, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Счетчик электричества

«Правительство не раз пыталось ввести так называемые социальные нормы, а проще говоря «энергопайки». Мы выступали против, поскольку в предлагаемые показатели не укладывались самые обычные домохозяйства с вполне умеренным объемом энергопотребления. Теперь вообще обошлись без конкретных цифр, и остается только гадать, чем обернется эта затея», — заявил Миронов.

Он обратил внимание, что в настоящее время аналогичный порядок действует в Крыму, где по льготному тарифу можно потреблять только 150 кВт электроэнергии. Между тем в России около 40% домохозяйств потребляют свыше 600 кВт в месяц.

«Я вижу реальную перспективу того, что в льготную норму по объективным жизненным обстоятельствам не впишется огромное количество граждан, для которых плата за электроэнергию резко возрастет», — обеспокоен он.

Поводом для решения правительства стали жалобы энергетиков на бурное развитие ферм по майнингу криптовалюты, которые маскируются под жилые дома и покупают в большом количестве электроэнергию по низким тарифам населения, указал Миронов.

«Вместо того чтобы отделить криптовалютчиков от прочих граждан, не стали мудрить и подстригли всех под одну гребенку. Остается надеяться, в регионах ответственно отнесутся к новым полномочиям, не станут ими злоупотреблять и будут вводить реальные нормы, а не «энергопайки», — сказал Миронов.

Согласно постановлению правительства РФ, региональные регуляторы смогут устанавливать объем минимального льготного потребления электроэнергии в соответствии с методическими указаниями ФАС, которые находятся в стадии разработки.