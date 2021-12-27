Якутск, 27 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Переезд по льду реки Лена возле столицы Якутии запустили досрочно. Зимник Якутск — посёлок Нижний Бестях начнёт работать с 27 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Вилюй».

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Зимник Лабытнанги-Салехард

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Зимник соединил участки федеральной автодороги «Колыма». Его запуск, запланированный на 5 января 2022 года был перенесён в связи с тем, что лёд уже крепкий.

«Исходя из фактического состояния толщины льда установлена грузоподъемность проезда автомобильного транспорта полной массой до 10 тонн», — отметили в ведомстве.

Дорога уже расчищена, к ней оборудованы подъезды, установлены дорожные знаки.

Как сообщало ИА REGNUM, для создания круглогодичного автомобильного сообщения по Якутии необходимо будет построить три моста — через реки Лена, Вилюй и Алдан, заявлял глава республики Айсен Николаев. По его словам, это обеспечило бы круглогодичную связанность территории региона.