Магадан, 27 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Прокуратура Магадана с привлечением специалистов контролирующих органов провела проверку обеспечения транспортной безопасности к горнолыжной базе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

На лыжах

Читайте также: Приамурье получит крупный транш на строительство канатной дороги в Китай

Установлено, что управлением эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса не принято должных мер по обустройству тротуаром участка автодороги «Магадан — Балаганное — Талон» до горнолыжной базы.

Прокурор города в судебном порядке потребовал исполнить эту обязанность.

«Магаданский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал учреждение в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обустроить тротуаром участок автодороги», — пояснили в прокуратуре.

Решение суда в законную силу не вступило.

Как сообщало ИА REGNUM, госкорпорации «ВЭБ.РФ» будут перечислены 7,8 млрд рублей на строительство трансграничной канатной дороги Благовещенск — Хэйхэ. Деньги предназначены для Минвостокразвития России.