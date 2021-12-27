Москва, , 10:47 — REGNUM В законодательство будет внесён ряд изменений, уточняющих контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. Такое поручение по итогам совещания с членами правительства 14 декабря дал президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих необходимость оснащения системами автоматического контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ стационарных источников выбросов таких веществ, расположенных на квотируемых объектах», — отмечено в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно поручению, такие меры необходимо принять в городских поселениях и округах, на территориях которых с 1 января 2020 года проводится эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, до 31 декабря 2022 года. А в местах, которые будут включены в эксперимент после 1 января 2022 года, это необходимо будет сделать в течение одного года после утверждения перечня квотируемых объектов.

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Поручение должно быть исполнено правительством РФ и Госдумой РФ в срок до 1 апреля 2022 года.