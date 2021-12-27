Москва, 27 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее «дорожную карту» по использованию технологий информационного моделирования в строительстве. Об этом 27 декабря сообщает сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

В ближайшие два года планируется реализовать более 30 мероприятий в этой сфере. В правительстве уточнили, что это один из элементов цифровизации строительной отрасли.

«Информационная модель представляет собой совокупность сведений, документов и материалов, которые формируются на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства. Сбором данных об объекте капитального строительства занимается застройщик, технический заказчик объекта или тот, кто отвечает за его эксплуатацию», — говорится в информации на сайте правительства.

В дорожной карте также предусмотрено начало использования и развития ряда перспективных технологий, к примеру, предполагается создание условий для внедрения технологий аддитивного строительного производства, дополненной и виртуальной реальности на этапах выполнения монтажных и пусконаладочных работ, а также аэромониторинга с применением беспилотных авиационных систем в различных производственных процессах.