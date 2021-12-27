Париж, , 10:45 — REGNUM В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом во Франции глава государства Эммануэль Макрон объявил, что в понедельник, 27 декабря, проведет заседание совета по здравоохранению, передает BFM TV.

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Снова в школу, комендантский час, изоляция — меры, которые исполнительная власть во Франции может принять, чтобы обуздать штамм коронавируса «Омикрон».

Согласно полученным данным, комендантский час могут ввести во Франции 31 декабря.

Напомним, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что фейерверк отменен вечером 31 декабря, а продажа еды и алкоголя на дорогах общего пользования будет запрещена.