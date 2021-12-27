Канберра, , 10:53 — REGNUM В настоящее время пожарные Западной Австралии продолжают бороться с неконтролируемыми лесными пожарами по всему штату на фоне чрезвычайно жаркой погоды. Как сообщает телеканал Nine News, столбики термометров 27 декабря поднялись выше 38 градусов по Цельсию.

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Премьер Западной Австралии Марк Макгоуэн, проводя пресс-конференцию, назвав пожары «неумолимыми». По его данным, один из двух основных пожаров уже локализован, и сейчас пожарные работают по устранению ущерба от второго.

«Условия суровые. Сильные ветры поднялись в добавок к знойной погоде … Люди рискуют своими жизнями, чтобы спасти имущество и животных, принадлежащих совершенно незнакомым людям», — заявил премьер-министр.

Он также отметил, что в Западной Австралии от пожаров выгорело более 100 гектар лесных массивов.