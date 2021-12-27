Симферополь, 27 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Курортный сбор для туристов в Крыму вводить не будут. Как сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым 27 декабря, подготовлен законопроект о признании утратившим силу регионального закона «О введении курортного сбора».

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Согласно действующему республиканскому закону, взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии. На сегодняшний день решениями сессий городских советов указанных муниципальных образований приняты решения о выходе из эксперимента, другие регионы заявки на включение в состав эксперимента не подавали», — пояснили в министерстве курортов и туризма региона.

Республика Крым ранее была включена в перечень субъектов РФ, на территориях которых будет взиматься курортный сбор в соответствии с Федеральным законом «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Однако фактически в регионе действовала нулевая ставка курортного сбора. В числе проблем, которые нужно решить перед началом взимания курортного сбора, власти называют легализацию деятельности физлиц, сдающих туристам жилые и нежилые помещения.

«В настоящее время республикой с целью пополнения бюджетов всех уровней, в первую очередь, отрабатывается механизм по легализации малых средств размещения», — уточнили в минкурортов.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Краснодарском крае курортный сбор взимают с 2018 года. С 2022 года он составит 50 рублей с человека в сутки, тогда как пока туристы платят по 10 рублей в сутки.