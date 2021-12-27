Уфа, , 10:47 — REGNUM Самозанятые получат право на льготную аренду государственной собственности с 1 января 2022 года в Башкирии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Самозанятый Nalog-briz.ru

Сообщается, что министерство земельных и имущественных отношений Башкирии внесло изменения в методику определения годовой арендной платы за пользование госимуществом регионе. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

«Теперь для самозанятых граждан предусмотрен такой же льготный порядок арендной платы за пользование государственным имуществом Республики Башкортостан, как и для субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть в первый год аренды — 40%, во второй год — 60%, в третий год — 80% от размера арендной платы», — приводит пресс-служба слова министра земельных и имущественных отношений Натальи Полянской.

Помимо этого, для поддержки самозанятых граждан, а также субъектов малого и среднего бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций с 1 января 2022 года при расчете арендной платы за пользование госимуществом будет предусмотрен льготный коэффициент, равный 0,01. Сообщается, что в настоящее время в Башкирии трудятся свыше 72 тысяч самозанятых. Это в два раза больше по сравнению с декабрем 2020 года.

«Обеспечение доступа самозанятым к государственному и муниципальному имуществу, предназначенному для предпринимателей, на условиях аренды или в ином виде, является одним из показателей, закрепленных национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — приводит пресс-служба слова председателя госкомитета Башкирии по предпринимательству Нияза Фазылова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за девять месяцев 2021 года в консолидированный бюджет Башкирии поступило налога на профессиональный доход в сумме 108,9 млн рублей. Это на 3,8% больше, чем в 2020 году.