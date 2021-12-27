Казань, , 10:47 — REGNUM В столице Татарии 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года мобильные пункты вакцинации будут закрыты. По установленному режиму они заработают со 2 по 9 января. По данным городской администрации, всего в Казани действуют 42 мобильных пункта вакцинации.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Стационары и родильные дома города в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будут работать круглосуточно, а госпитализация пациентов планируется по территориальному принципу в зависимости от профиля заболевания.

Детские и взрослые поликлиники 31 декабря, 3, 5 и 8 января принимают посетителей по субботнему графику. 1, 2, 7 и 9 января — по праздничному и выходному режиму работы. В эти дни в поликлиниках организовано дежурство терапевтических бригад.

Травмпункты в круглосуточным режиме работы примут пациентов вне зависимости от места проживания в период праздничных дней.

Стоматологические клиники в новогодние каникулы будут работать без выходных с 09:00 до 15:00.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии наплыв туристов ожидают после празднования Нового года. Принять гостей готовы 380 аккредитованных отелей республики.

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