27 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 13:23 — REGNUM На Павелецкой площади открылся новый подземный торгово-развлекательный комплекс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вход в ТРЦ «Павелецкая Плаза» Василий Иванов © ИА REGNUM

За последние полгода Павелецкая площадь преобразилась в современное пространство нового городского типа. Одним из важных этапов этого процесса стало открытие ландшафтного парка на территории перед вокзалом этой осенью. Финальным штрихом в создании нового комплекса на Павелецкой стало открытие торгово-развлекательного центра «Павелецкая плаза».

Павелецкая площадь Василий Иванов © ИА REGNUM

Новая архитектура Павелецкой площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Павелецкая площадь Василий Иванов © ИА REGNUM

Павелецкая площадь Василий Иванов © ИА REGNUM

Павелецкая площадь Василий Иванов © ИА REGNUM Павелецкая площадь Василий Иванов © ИА REGNUM

Павелецкая площадь Василий Иванов © ИА REGNUM

Предпраздничная атмосфера на Павелецкой площади Василий Иванов © ИА REGNUM

ТРЦ «Павелецкая плаза» стал одним из самых ожидаемых проектов на рынке торговой недвижимости за последние несколько лет и ещё одной точкой притяжения района, помимо Павелецкой площади, реконструкция которой завершилась в сентябре этого года.

«На Павелецкой площади долгие годы находится объект незавершенного строительства. Теперь Москва избавилась от известного долгостроя: на его месте построен подземный многофункциональный торговый комплекс. На крыше на одном уровне с землей благоустроена пешеходная площадь со сквером, фонтаном и пешеходными дорожками, обустроена детская игровая площадка», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Вход в ТРЦ «Павелецкая Плаза» Василий Иванов © ИА REGNUM

ТРЦ «Павелецкая Плаза» Василий Иванов © ИА REGNUM ТРЦ «Павелецкая Плаза» Василий Иванов © ИА REGNUM

ТРЦ «Павелецкая Плаза» Василий Иванов © ИА REGNUM

ТРЦ «Павелецкая Плаза» Василий Иванов © ИА REGNUM ТРЦ «Павелецкая Плаза» Василий Иванов © ИА REGNUM

ТРЦ «Павелецкая Плаза» Василий Иванов © ИА REGNUM

ТРЦ «Павелецкая Плаза» Василий Иванов © ИА REGNUM

Общая площадь пятиуровневого комплекса — 73 тыс. кв. м, рассчитанная для размещения 180 магазинов и фуд-корта.

Каток на Павелецкой площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Павелецкая площадь Василий Иванов © ИА REGNUM Павелецкая площадь Василий Иванов © ИА REGNUM