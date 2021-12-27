Ред-Дир, Канада, 27 декабря, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Сборная США одержала победу над командой Словакии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе сборной США шайбы забросили Мэтт Нис, Мэки Самоскевич и Лэндон Слаггерт. В составе команды Словакии дубль оформил нападающий Мартин Хромьяк.

В следующем матче сборная США сыграет против команды Швейцарии, а сборная Словакии — с командой Швеции.

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