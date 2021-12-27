Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Боец Росгвардии пострадал в дорожном конфликте в центре Санкт-Петербурга, в городе объявлен план «Перехват». Об этом 27 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

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Конфликт произошел днем 26 декабря в районе дома 15 по Измайловскому проспекту. Как рассказали в ведомстве, военнослужащий воинской части Росгвардии, дислоцированной в регионе, сделал замечание автомобилисту, который подрезал его автомобиль.

«В ответ водитель нанёс удар военнослужащему в лицо и скрылся с места инцидента», — уточнили в ведомстве.

Как уточняет издание «Фонтанка», водитель автомобиля Hyundai Accent, уроженец азиатской страны СНГ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Для поиска злоумышленника в городе объявлен план «Перехват».