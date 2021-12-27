Москва, , 10:59 — REGNUM Андрей Михайлов

Логотип премии «ВРАЛ-2021» Vral.li

Известные российские психологи и политологи выступили против псевдонаучной антипремии «Почетный академик ВРАЛ-2021». Организаторы в очередной раз решили использовать авторитет и репутацию известных людей, чтобы раскрутить свой проект.

Церемония объявления лауреатов антипремии состоялась 25 декабря в зале небольшого ресторана, куда были приглашены небольшой круг лиц, но основную ставку организаторы дали на видео трансляцию, доводя ситуацию до полного абсурда.

«Искрометный» юмор ведущих так и не был по достоинству оценен зрителями в зале, как и заявления экспертов, которые разбирали номинированных на антипремию ученых, блогеров, врачей и артистов.

Известный политолог Станислав Белковский уверен, что замечать такие антипремии бессмысленно и тогда они сами собой пропадут.

«Это механизм пиара. Создатели этой премии привлекают внимание только благодаря тем именам, которые они пытаются оскорбить. Ненаукой они называют все, что не в состоянии понять. То есть в советское время они бы работали в активе парткома или в 1-м отделе академии наук и блокировали бы все новые, свежие научные разработки. Ну вот, сейчас они занимаются тем же самым», — так прокомментировал Белковский существование антипремии.

Антипремию впервые вручили в 2016 году создатели сообщества «Антропогенез.ру». Через социальные сети «Антропогенез» предлагал своим подписчикам внести на голосование любую кандидатуру, причем большинство предлагаемых на внесение публикой проекта оказались не учеными, а медийными личностями, поэтому говорить о научности и ненаучности этой премии не приходится. В этом году было выбрано 14 человек, среди которых психологи, актеры, блоггеры, врачи, ученые писатели.

Как мы уже писали в статье 2018 года, на сайте премии, который зарегистрирован в оффшоре, можно прочитать правила отбора кандидатов. В пяти категориях выставляются баллы, оценивая разные достижения: владение темой, работа с источниками, количество просмотров или прочтений, уровень научной лексики, какой вред для общества наносят такие деятели.

Голосование проходит в несколько этапов. На суд интернет аудитории антипремии представляются 14 кандидатур. Правда никто не объясняет, кто и как выбирает этих людей, после предлагается уже пользователям сайта проголосовать за одного кандидата через анонимную форму Google documents.

Подобная анонимность идеальные условия для мошенничества и подлога, чтобы оклеветать известного человека. Так в личных целях несколько лет назад историк Александр Соколов, впоследствие разрезавший свою студентку на части, призывал проголосовать за вручение антипремии другому историку — Евгению Панасенкову, с которым у него личные счеты.

«Сегодня каждый человек может выдвинуть и организовать свою премию и антипремию. Мы знаем, что существует антинобелевские премии «За выдающиеся глупости», на полном серьезе изучают скорость выливания воды из чашки кофе или как собирается кофейная гуща. И об этом пишут все газеты. Мне, лично кажется, что это все отвлечение людей. От того, что у нас действительно должно волновать и беспокоить. Это бедность. Это грусть. Это честность или нечестность? Это благородство или его отсутствие» — прокомментировал финал антипремии журналист и писатель Владимир Шахиджанян.

С 18 ноября шло «народное» голосование, утверждают организаторы в тройке финалистов оказались известный психолог Андрей Курпатов, блогер Антон Мысливец и доцент и писатель Ольга Четверикова.

Страно, как в этом списке оказался Андрей Курпатов, автор 30 книг по психологии, человек, который последние 20 лет занимается популяризацией и дестигматизации лечения депрессии и других болезней, тем самым меняя общественное сознание, которое до сих с опаской относится к психотерапевтам. При этом Курпатов с начала 2000 возглавлял суицидологическую службу в Санкт-Петербурге, спас огромное количество людей, работая в кризисном отделении Клиники неврозов им. И.П. Павлова (ГПБ №7). Антипремию же жюри псеводоконкурса решило вручить за термин «цифрового аутизма». Жюри «ВРАЛ-2021» не согласны с мнением Курпатова в том, что огромное количество информации в наш век приводит к тому, что вполне здоровый человек ведет себя, как с диагнозом аутизм.

Разоблачителем гипотезы выступила Наталья Кисельникова основательница проекта «Вольта», завлабораторией психологии и психотерапии образовательного центра «Психодемия». Основной отзыв студентов, закончивших курсы «Психодемии», — полное отсутствие образовательной системы.

В своем интервью, которое было показано на премии, Наталья Кисельникова говорит о том, что наука не должна развиваться. Если уж международное сообщество приняло определенную терминологию, то это константа. Видимо, мир вокруг уважаемого доцента психологи и совсем не меняется. В отличие от теории Курпатова, который постарался с научной точки зрения описать и разобрать процесс цифровой зависимости и как она влияет на сознание людей, особенно молодых.

На официальной странице в ВКонтакте проекта сегодня идет бурное обсуждение. Подписчики, мягко говоря, удивлены такому выбору жюри и пишут, что Курпатов при всем своем эпатаже действительно занимается наукой и популяризуетпсихологию.

ВКонтакте

Так Евгений Алимпиев пишет о том, что теория питерского психолога подтверждается действиями властей Китая, где вводятся ограничения использования соцсетей для детей и подростков.

ВКонтакте

Ирина Давыдова задается вопросом, почему так сильно в последнее время нападают со всех сторон на Курпатова. Предполагает, что вряд ли это случайности.

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Мы попросили прокомментировать вручение антипремии Дениса Макаровского, клинического психолога, кандидата философских наук. «В справочнике заболеваний МКБ-10 существует такой медицинский диагноз: «Оппозиционное расстройство личности», — рассказал он. — Относится к классу поведенческих нарушений. Основные симптомы: эмоциональная неуравновешенность, агрессивность, озлобленность, мстительность, пренебрежение правилами поведения, стремление раздражать, задирать, обвинять других людей. Описанные симптомы, как нельзя лучше описывают поведение организаторов этой странной премии».

Макаровского также поддержал доцент кафедры психотерапии медицинской психологии и сексологии, северо западного государственного медицинского университета Дмитрий Ковпак.

«Проекты вот такого характера занимаются публичной травлей. Думают ли организаторы о чувствах состояниях людей, которых они выставляют в таком свете публично? То есть, по сути, устраивают такую публичную охоту за медийными персонами, опираясь на очень благое дело «популяризации науки», прояснения, каких то, может быть, шарлатанов в различных областях. И у нас действительно 1000 и 1000 чародеев гадалок и прочих людей, которые могут вводить население в заблуждение. Но вот при такой травле и охоте мы видим, какой пример общества они показывают? Так оживленно преследуют своих жертв, спекулируя на этом? И взывая к народу, присоединиться к систани медийным или ничению? Такая игра принижает авторитет популярных личностей и может легко превратиться в старую народную забаву по чистке рядов», добавил Дмитрий Ковпак.

Российское научное сообщество все еще помнит, как в советские годы такие анонимные голосования привели к травле известного ученого Николая Вавилова. Которого арестовали и посадили в тюрьму после нескольких доносов. В итоге человек, который обеспечил стране урожайное изобилие, сам умер в тюремной камере от голода.

Остается только разводить руками при виде такой странной премии, которая якобы транслирует мысль о том, что современную науку нужно ограждать от мифов, которые распространяются в общественные массы. При этом организаторы сами плодят мифы и противоречия, которые раскалывают научное сообщество России.

Конечно, наука — это сложный процесс изучения нашего мира, общества и не всегда будет идейное единство в общей массе исследователей. Но именно такое положение вещей уже ни одну тысячу лет помогает человечеству развиваться. Конкуренция теорий и гипотез, которые проходят через вал контраргументов, и помогают делать нашу жизнь лучше.

А подобные премии создаются исключительно для того, чтобы убить научную конкуренцию и посеять раздор в научной среде и тем самым затормозить прогресс. Если и вручать премии «ВРАЛ-2021», то самыми достойными кандидатами на это звание должны быть организаторы.

Андрей Михайлов