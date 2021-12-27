Москва, , 10:40 — REGNUM Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Североатлантический альянс (НАТО) могли бы вести сотрудничество в вопросах борьбы с незаконным оборотом наркотиков и противодействии террористической угрозой. Об этом 27 декабря заявил генсек ОДКБ Станислав Зась в интервью мультимедийному изданию «Союзники. ОДКБ».

Станислав Зась Официальная публикация

«Существует ряд направлений, по которым, с нашей точки зрения, сотрудничество ОДКБ и НАТО пошло бы на пользу обеим сторонам. В первую очередь это касается борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействия терроризму», — сказал он.

При этом Зась уточнил, что ОДКБ на уровне лидеров входящих в нее стран и глав МИД этих государств высказала готовность к такому диалогу, однако ответных шагов со стороны НАТО не последовало.

«Это наводит на определенные выводы», — отметил генсек ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что России необходимо развивать военно-техническое сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ, а также укреплять безопасность Союзного государства на фоне сложной международной обстановки.