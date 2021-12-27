Москва, 27 декабря, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Россия передала НАТО предложения по гарантиям безопасности, после этого напряжённость на восточно-европейском направлении должна снизиться. Об этом генсек ОДКБ Станислав Зась заявил 27 декабря в интервью изданию «Союзники. ОДКБ».

Gov.by Станислав Зась

По его словам, НАТО наращивает военную инфраструктуру, в том числе — группировки войск, способные решать наступательные задачи. Усиливается враждебная риторика, вводятся новые санкции, вблизи границ государств, входящих в ОДКБ, происходят опасные провокации. Это вызывает беспокойство в ОДКБ.

«Полагаю, что после предложений России Североатлантическому альянсу по гарантиям безопасности напряжённость на восточно-европейском направлении в зоне ответственности ОДКБ должна снизиться», — заявил Зась и подчеркнул, что «войны никто не хочет».

Как сообщало ИА REGNUM, проекты договора с США и соглашения со странами НАТО, касающиеся гарантий безопасности, Россия опубликовала 17 декабря. В российском МИД заявляли, что отсутствие реакции на эти требования Москвы могут привести к новому витку конфронтации.

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