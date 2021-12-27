Канберра, 27 декабря, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Сотням жителям Австралии отказывают в приеме при посещении мест для тестирования на COVID-19, в то время как часть граждан предпочитают ждать часами, чтобы сделать мазок. Сейчас очереди в пункты тестирования по всей Австралии носят хаотичный характер, а на кадрах в СМИ можно видеть, как тысячи людей выстраиваются в многокилометровые очереди. Об этом 27 декабря сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Граждане также ждут результатов по несколько дней, что приводит к срыву их планов с поездками и оставляет потенциальных больных COVID-19 в неведении», — пишут журналисты.

В эфире радиостанции 2GB секретарь Профсоюза работников здравоохранения Джерард Хейс сообщил, что центры тестирования на COVID-19 переполнены, потому что австралийцы хотят пройти тестирование перед уходом в отпуска.

«Я считаю, что это нелепая ситуация, и с этим нужно что-то делать», — отметил Хейс, добавив, что у медицинских работников появилась «хроническая усталость за последние 18 месяцев».