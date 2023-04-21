Тамбов, 11 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Тамбовской области 11 сентября подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 41 553 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 39 674 пациента, в том числе 114 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 825 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.