Симферополь, , 10:34 — REGNUM Иск в суд к президенту Украины Владимиру Зеленскому намерен подать глава Крыма Сергей Аксёнов, об этом он сам сообщил журналистам.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

Речь идёт о задолженности украинского президента перед коммунальщиками за квартиру в элитном жилом комплексе в Ливадии, приобретенную в 2013 году. Ранее, пояснил Аксёнов, плата за коммунальные услуги стабильно вносилась, сейчас образовалась задолженность.

«Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым», — заявил Аксёнов в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов заявлял, что Зеленский может не рассчитывать на получение политического убежища на территории Крыма, несмотря на наличие квартиры.