Симферополь, 27 декабря 2021, 10:34 — REGNUM Иск в суд к президенту Украины Владимиру Зеленскому намерен подать глава Крыма Сергей Аксёнов, об этом он сам сообщил журналистам.
Речь идёт о задолженности украинского президента перед коммунальщиками за квартиру в элитном жилом комплексе в Ливадии, приобретенную в 2013 году. Ранее, пояснил Аксёнов, плата за коммунальные услуги стабильно вносилась, сейчас образовалась задолженность.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов заявлял, что Зеленский может не рассчитывать на получение политического убежища на территории Крыма, несмотря на наличие квартиры.