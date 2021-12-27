Красноярск, , 10:33 — REGNUM За неделю с 20 по 26 декабря в Красноярске составили 97 протоколов за нарушение масочного режима. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 декабря в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Маски ИА REGNUM

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Соблюдение масочного режима проверяли специалисты администрации, сотрудники полиции и Росгвардии. Рейды проходили в торговых объектах, на остановочных пунктах, на предприятиях общепита. Всего проинспектировано 592 объекта.

Нарушения выявили на 145 объектах. С горожанами проведено около 650 бесед, составлено 97 протоколов.

В оперштабе напомнили, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составляет до 30 тысяч рублей, для юрлиц — до 300 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 декабря в Красноярском крае выявлено 170 938 носителей коронавируса.

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