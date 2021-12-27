Ставрополь, 27 декабря, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Силовики задержали еще двоих бандитов Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщили 27 декабря в пресс-службе СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, задержанные в июле 1999 году по своей воле вступили в банду Шамиля Басаева и Хаттаба и участвовали в нападении на Ботлихский район Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу было завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного участника нападения на российских военнослужащих у станицы Червленной в 1999 году. На скамье подсудимых будет отвечать на обвинения в посягательстве на жизнь военнослужащих Рустам Ганиев — член банды Басаева и Хаттаба.

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