Ульяновск, 27 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области с начала года выявили 1,3 тыс. коррупционных нарушений, по итогам рассмотрения которых сотни должностных лиц привлечены к ответственности, в том числе девять человек уволены в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области по итогам коллегии.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Заседание было посвящено вопросам противодействия коррупции. По данным надзорного ведомства, с начала года в связи с выявлением свыше 1,3 тыс. коррупционных нарушений к дисциплинарной ответственности привлекли 305 должностных лиц. Из них девять человек уволены в связи с утратой доверия, семь депутатов досрочно прекратили полномочия, возбуждено четыре уголовных дела.

В прокуратуре также отмечают, что в результате надзорной деятельности выявлено 37 ситуаций конфликта интересов, а также 11 фактов участия в управлении организацией, использованием в личных целях государственного имущества, выполнением иной оплачиваемой работы без уведомления представителя нанимателя.

По итогам обсуждения правоохранители приняли решение о проведении «ряда конкретных мероприятий», говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM ранее в Старомайнском районе Ульяновской области досрочно прекращены полномочия двух депутатов, один из которых не представил информацию о нежилом здании.