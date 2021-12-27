Якутск, 27 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В столице Якутии стая агрессивных собак окружила ребёнка, выгуливавшего своих питомцев. От мальчика лающих животных отогнал мужчина. Ранее на этом же месте от стаи пришлось отбиваться женщине, сообщило ИА SakhaDay.

(сс) freegr Злая собака

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ЧП произошло возле Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Нападение собак на ребёнка заснял и отправил в соцсети очевидец. В ролике видно, как мальчик отмахивается от окружившей его стаи. Собаки пытались напасть на школьника, когда он выгуливал двух своих маленьких собак. Ребёнок не пострадал, животных отогнал мужчина.

Аналогичное происшествие случилось ранее в том же месте с женщиной. Прохожая была вынуждена звать на помощь и отбиваться от стаи сумкой, животных отогнал мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе общественники пришли к выводу, что «закон Бурматова» в Якутске не работает и пока ситуация с бездомными животными в столице республики трудная, а их содержание в приюте обходится дорого. Кормление одной собаки стоит 11 820 рублей в месяц, на улицах города бегают примерно шесть-семь тысяч собак, в приюте содержится 2731 животное.