Тбилиси, , 10:32 — REGNUM Новым министром здравоохранения Грузии назначен экс-замминистра обороны республики Зураб Азарашвили. Об этом 27 декабря на брифинге заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Грузия. Шахматные фигуры Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зура — очень порядочный, образованный человек, он вырос в семье врачей, он, конечно, хорошо знает проблемы, стоящие перед нашей страной и нашим населением, и я хочу пожелать Зуре успехов», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что, будучи министром обороны, оценил организаторские способности Азарашвили, когда тот руководил военныым научно-техническим центром «Дельта». Премьер-министр также подчеркнул, что у нового министра большой опыт в управлении финансами.

Напомним, об уходе с поста главы минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе объявила 9 декабря. Она продолжала исполнять обязанности до назначения нового министра.