* запрещённая в России организация

Кабул, 27 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В ходе недавней напряжённости на границе между силами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими войсками ряд высокопоставленных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выехали на гипотетическую «Линию Дюранда» (практически неразмеченная 2640-километровая граница между Афганистаном и Пакистаном — прим. ИА REGNUM), при этом некоторые из них выступили с предупреждениями в адрес Пакистана о последствиях нарушения границы Афганистана.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Напряжённость, которая, по сообщениям средств массовой информации, близких к правительству «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), последовала за «ограждением границы» пакистанскими военными, теперь вызвала спекуляции, при этом некоторые полагают, что недавняя напряжённость носит мнимый и скорее пропагандистский характер.

Также, СМИ, близкие к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили, что кари (духовное звание) Фасихуддин, начальник главного штаба «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также посетил «Линию Дюранда» во время поездки в провинцию Нангархар и подчеркнул необходимость усиления военного присутствия на границе с Пакистаном.

Политический аналитик, который не пожелал называть своего имени, в интервью «Шафакна» заявил: «Недавняя пограничная напряжённость получила большое освещение в средствах массовой информации и пропаганде, а это означает, что Пакистан хочет показать, что он не сыграл никакой роли в недавних событиях в Афганистане. То, что сейчас происходит на границе двух стран, — это, своего рода, «война ювелиров».

»Подобные пограничные конфликты имели место также во времена правления Дауд Хана и доктора Наджибуллы, бывших президентов Афганистана, и все это было ложью и выдумками», — добавил он.

«Этнические кампании» против Пакистана нереалены

По словам политолога, «этнических кампании» ополчений против Пакистана нереальны и носят инсценированный характер.

«Давуд Хан, который также выступал с претензиями по «Линии Дюранда» в адрес Пакистана, позже пожалел об этом и положил конец пограничному спору с Исламабадом при посредничестве тогдашнего шаха Ирана», — заявил эксперт.

Он также говорит, что «текущая война ювелиров» была развязана межведомственной разведкой Пакистана (ISI), и, конечно же, организации нужны оправдания, чтобы успокоить общественное мнение.

«В реальности у пуштунов всегда были проблемы с пограничниками и пенджабцами. Недавние события указывают на некие проблемы для Пакистана, но это не серьёзная угроза для целостности этой страны, а только в пределах внутреннего конфликта между пенджабцами и пешаварцами», — считает политолог.

Угроза «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для региона в краткосрочной перспективе

Ссылаясь на послужной список талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как при предыдущем, так и при текущем нахождении у власти, политолог сказал: «Если бы не было противостояния между Востоком и Западом, и они были бы едины, это не могло бы быть серьёзным вызовом для Пакистана; сейчас у Запада и некоторых стран региона есть опасения и они наблюдают за действиями движения и в некоторых случаях оказывают давление».

»В краткосрочной перспективе «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не может представлять серьёзной угрозы для Пакистана, Ирана и других стран региона, но есть небольшие аспекты, как, например пуштуны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пуштунское племя момандов по другую сторону границы, которые хотят воспользоваться ситуацией и нахождением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у власти. Или белуджи, которые также проживают в регионе и пытаются получить автономию с помощью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В любом случае, это не серьезные угрозы, и их можно сдержать», — уверен эксперт.

«Война ювелиров» — персидский фразеологизм, обозначающий намёк на фиктивную оппозицию и ложную войну между двумя или более людьми с целью обмануть третье или других лиц. «Война ювелиров» — это просто обман: два человека, которые кажутся врагами, имеют общую цель и вступают в «войну ювелиров», чтобы продвинуть её.