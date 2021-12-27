Сеул, , 10:31 — REGNUM В 2022 году южнокорейская экономика останется на десятом месте в мире по величине номинального валового внутреннего продукта (ВВП). Б этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Южная Корея Kenny J Lee

Согласно прогнозам, в текущем году объём ВВП Южной Кореи составит $1,82 трлн, а в 2022 году — $1,91 трлн.

Если прогноз сбудется, то Южная Корея будет занимать 10-е место в мире в течение трёх лет подряд, с 2020 года. В 2018 году экономика Южной Кореи занимала 9-е место, а в 2019 году — 12-е место.

По прогнозу МВФ, темпы экономического роста Южной Кореи составят в 2021 году 4,3%, а в 2022 году — 3,3%.