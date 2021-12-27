Барнаул, 27 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Алтайском крае по состоянию на 27 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 150 195 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 1040 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек. Из общего числа привитых 67 348 жителей региона получили первую прививку (на 519 меньше, чем сутками ранее).

Екатеринбург.рф Вакцинация

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Число полностью привитых граждан составляет 1 026 225 человек (+1487 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 56 622 ревакцинированных (+102 за сутки).

В ходе недавней пресс-конференции губернатор региона Виктор Томенко отмечал, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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