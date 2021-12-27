Москва, , 10:30 — REGNUM Цветы к памятнику спасателям и пожарным в Москве возложили министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и врио главы МЧС РФ генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба российского МЧС.

Сергей Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Врио главы МЧС России Александр Чуприян и министр обороны России Сергей Шойгу возложили цветы к комплексу памятников», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем указывается, что в торжественном мероприятии также принимали участие руководители структурных подразделений центрального аппарата МЧС России и Минобороны, а также ветераны, почетные гости и курсанты ведомственных вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления с профессиональным праздником направил российским спасателям министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Отметим, в России 27 декабря отмечается День спасателя, Шойгу был главой МЧС РФ с 1994 по 2012 годы.