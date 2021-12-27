Колтуши, Ленинградская область, 27 декабря, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Во Всеволожском районе Ленинградской области 90-летняя пенсионерка девять часов прождала помощи в застрявшем лифте. Органы СКР возбудили уголовное дело. Об этом 27 декабря ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

(сс) kaisender Лифт

Инцидент произошел около 13:00 мск 25 декабря в деревне Старая Всеволожского района Ленобласти, где построены многоэтажные дома. 90-летняя Ануза С. ушла из дома №9 по улице Иоанна Кронштадтского на прогулку, но домой не вернулась. Родственники забили тревогу, обратились в поисковые службы и правоохранительные органы. В то время как сама женщина находилась в своем же доме, в лифте, который застрял между первым и вторым этажами.

Пенсионерка неоднократно вызывала диспетчера по лифтовой связи и просила оказать помощь, однако подмога не приходила, а на том конце начали хамить. Женщину удалось найти лишь поздним вечером, когда один из родственников заметил, что грузовой лифт не вызывается. Прислушавшись, услышал шум и призывы о помощи.

Вызванная аварийная бригада через несколько минут прибыла на место и к 22:20 мск извлекла пленницу лифта. Женщина передана родственникам. Из-за пережитого стресса у нее повысилось давление и заболели ноги. В отношении действия диспетчера ООО «Север» прокуратура и Следственный комитет начали проверку, результатом которой стало уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

В случае, если вина диспетчера будет доказана, ей грозит штраф до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.