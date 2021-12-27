Симферополь, , 10:27 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 27 декабря региональный оперативный штаб. Накануне, 26 декабря, сообщалось о 117 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 577 человек», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 126 436 человек, из них выздоровели 117 560 пациентов, в том числе 107 человек выписаны за последние сутки.

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В Крыму зарегистрирована смерть ещё 23 пациентов с коронавирусом, всего жертвами инфекции в регионе стали уже 4 252 человека.