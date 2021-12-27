Тюмень, , 10:27 — REGNUM В Тюменской области 18 классов в школах перешли на дистанционное обучение из-за вспышек COVID-19. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Дистанционное обучение Ляшко Юрий (с) ИА Красная Весна

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Только в Тюмени 15 классов переведены на удалённое обучение. По данным на 27 декабря, из 450 отправленных на дистант школьников, коронавирус выявлен у 38.

В детских садах Тюменской области из-за коронавируса закрыто 23 группы. Из 390 детей, отправленных на карантин, COVID-19 подтвердился у 14 дошкольников.

Тем временем, в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ в общеобразовательных школах Тюменской области на дистант перевели 430 классов, 51 — в Тюмени. Речь идёт о 11,5 тысяч детей. В детских садах на карантин по ОРВИ закрыто две группы, в которых болеют более половины ребят.