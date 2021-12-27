27 декабря 2021 | Время чтения 9 мин

Галина Смирнова, , 11:35 — REGNUM Центробанки мира из-за недоверия к доллару повысили долю золота в своих активах до отметки 36 тыс. тонн, что стало рекордным показателем с 1990 года. Об этом, как пишет ТАСС, в воскресенье (26 декабря) сообщила газета Nikkei. В сообщении отмечается, что за последние десять лет доля этого актива возросла на 15%, или 4,5 тыс. тонн. Соответствующая тенденция связана с возникновением в 2008 году глобального финансового кризиса, который понизил доверие Центробанков к долларовым активам. В связи с этим государства стали закупать золото для защиты своих финансовых систем, поскольку у этого актива нет кредитного риска, а также риска банкротства, подчеркивает Nikkei. Также ТАСС напоминает, что 20 апреля Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) сообщил о том, что цены на золото в рублях с 2001 года выросли в 18 раз.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На днях эксперт «БКС Экспресс» анализировал перспективы золота в 2022 году, параллельно подводя итоги этого года. Как отметил Дмитрий Пучкарев, на протяжении года драгоценный металл не пользовался повышенным спросом у инвесторов, особенно в первом полугодии, когда связанные с пандемией риски отошли на второй план, а инфляция в США была значительно ниже текущих уровней. Но во второй половине года ситуация с инфляцией за океаном начала накаляться. И хотя исторически инфляция является сильным драйвером для цен на золото, 2021 год стал исключением. Ведь ФРС в своих заявлениях подчеркивала, что рост цен носит временный характер, а целевой уровень показателя на 2022 г. был на отметке 2,2%. Тем временем инфляция перестала быть временной и к концу ноября достигла рекордных за последние 40 лет уровней. Теперь члены FOMC в среднем ждут трех подъемов ставки в 2022 году и еще несколько в 2023-м. Рост процентных ставок, отмечает эксперт, — традиционно негативный драйвер для золота, за счет этого растет разница между безрисковой доходностью по госбондам и уровнем инфляции.

«Соответственно, становится выгоднее хранить деньги в долговых бумагах США, нежели в «защитном» золоте», — подчеркивает Пучкарев, добавляя, что сейчас расхождение между динамикой реальной процентной ставки и ценами на золото находится вблизи максимальных уровней за последние годы и при прочих равных спред между двумя этими показателями должен постепенно снижаться, но произойдет ли это за счет роста цен на золото — большой вопрос.

Фондовая биржа США Rafael Matsunaga

Структура спроса на золото претерпела большие изменения: сильный рост спроса на золото наблюдался в ювелирной промышленности (+68,4% г/г) (из-за низкой базы прошлого года, а также роста потребительской активности), промышленный спрос прибавил 12,3% г/г. Но наиболее существенный рост спроса на золото в 2021 году по итогам девяти месяцев, действительно, обеспечили Центральные банки. Примечательно, что это были азиатские Центробанки: Таиланад, Сингапур, Индия, а также ЦБ Бразилии. Они увеличили покупки вдвое, а пик покупок ими золота пришелся на второй квартал. В совокупности же мировой спрос на золото за девять месяцев этого года сократился на 4,6% г/г, до 2755,8 тонны. По оценкам World Gold Council, которые приводит эксперт, профицит на рынке составил 749,3 тонны, увеличившись на 23% г/г. Сейчас для золота, говорит Пучкарев, складывается благоприятный фон: инфляция в США на максимумах, но крупнейшие мировые ЦБ лишь в начале пути ужесточения монетарной политики, эффект от роста процентных ставок на динамику цен будет отложенным, а на горизонте ближайших месяцев можно будет увидеть дальнейшее увеличение годовой инфляции и падение реальных процентных ставок.

«В данной ситуации есть шансы на умеренный рост цен на золото. В первой половине года допускаем подъем к 1900−2000 долл.», — отмечает эксперт «БКС Экспресс», между тем не исключая в дальнейшем появления давления на спрос на золото под влиянием сворачивания стимулирующей экономику США политики и отката цены во II полугодии 2022 года к 1500−1600 дол., но при этом амплитуда ценовых колебаний, по его мнению, окажется не настолько выраженной. Причем фактор коронавируса, по мнению эксперта, вряд ли сможет поддержать динамику цен на драгоценный металл.

Ключевой же долгосрочный риск золота, как отмечает другой эксперт, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, — отсутствие обоснованной внутренней стоимости. По его словам, есть значительный риск, что в ближайшие годы золото будет постепенно терять свои привычные свойства: этот год уже показал, что рекордная за многие годы инфляция в развитых и развивающихся странах вместе с гигантским увеличением денежной массы так и не привели к взлету котировок. У долгосрочных держателей, говорит Карпунин, должен возникнуть вопрос, а сохраняются ли защитные функции золота или все-таки ситуация постепенно меняется.

«Премия к средней себестоимости добычи чрезмерная по сравнению с промышленными металлами и объясняется лишь общепринятыми принципами и устоями, что драгметалл является защитным инструментом и консервативным инвестиционным активом. В действительности даже то, что его покупают Центробанки в свои резервы, не говорит о какой-то полезности золота», — подчеркивает эксперт.

Идеальной для золота экономист Евгений Коган считает ситуацию, когда и инфляция набирает обороты, и политика Центробанков мягкая, и ставки низкие. Но криптовалюта, как писал в первых числах декабря экономист на своей странице в Фейсбуке, оттягивает на себя внимание инвесторов — как минимум на несколько сотен миллионов долларов, которые могли бы быть проинвестированы в золото или в целом в драгоценные металлы. Между тем экономист всё-таки видит предпосылки для роста стоимости золота. Во-первых, как отмечает Коган, есть риск того, что ФРС не сможет далеко продвинуться по пути нормализации политики, не обрушив финансовые рынки и не натолкнувшись на кирпичную стену расходов на обслуживание долга, предполагая, что ставки обречены быть долгое время весьма низкими, а во-вторых, даже несмотря на тот факт, что все еще отсутствует понимание, насколько часто южноафриканский штамм «Омикрон» приводит к тяжелому течению болезни и смерти, все больше стран рассматривают возможность введения новых ограничительных мер, включая локдауны. Если худшие прогнозы подтвердятся, отмечает экономист, уход инвесторов от риска может усилиться, в результате чего вырастет и спрос на защитные активы, включая золото. Драгоценный металл еще возьмет свое, заключает экономист.

Локдаун Дарья Драй © ИА REGNUM

А тем временем вышеобозначенная японская газета Nikkei Asian в конце ноября публиковала комментарий председателя редакционного совета Nikkei Акио Фуджи к тезисам профессора экономики Гарвардского университета, бывшего главного экономиста Международного валютного фонда Кеннета Рогоффа из статьи под названием «Назад в семидесятые?», размещенной в последний день августа на сайте Project Syndicate. Напомним, по мнению Рогоффа, катастрофический вывод войск США из Афганистана стал еще одним сигналом в цепочке увиденных им множества параллелей между 2020-ми и 1970-ми. По мнению Рогоффа, сейчас многие экономисты рассматривают инфляцию как чисто технократическую проблему, и большинству руководителей Центробанков хотелось бы в это верить, но на самом деле, на его взгляд, корни устойчивой инфляции в основном произрастают из проблем политэкономии, и здесь длинный список сходства между 1970-ми годами и сегодняшним днем вызывает тревогу. Так, например, в США за президентом, который бросает вызов институциональным нормам, Ричардом Никсоном в 70-х годах пришел Джимми Картер, тогда как в сегодняшних США за Дональдом Трампом пришел Джо Байден. В 70-е годы США потерпели поражение от более слабого, но гораздо более решительного противника во Вьетнамской войне, а теперь — вывод войск из Афганистана. Параллелями глобальных потрясений видится массовый шок предложения в 1970-е годы, когда страны Ближнего Востока значительно повысили цены на нефть, и теперь — перебои в поставках на фоне пандемии COVID-19. И, наконец, рост инфляции после огромных бюджетных расходов и смягчения денежно-кредитной политики. Частично, как отмечал Рогофф, рост госрасходов был обусловлен программами президента США Линдона Б. Джонсона «Великое общество» в 1960-х, позже издержки усилились из-за резкого роста расходов во время войны во Вьетнаме. Теперь же — пандемия. Акио Фуджи пишет, что примерно через три месяца после того, как Рогофф указал на эти факторы, такие страны, как Япония, США и Великобритания, решили высвободить нефть из своих стратегических запасов в связи с резким ростом цен на нефть.

«По мере того как сбои в цепочке поставок становятся все более серьезными, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию предупреждает, что растущие тарифы на контейнерные перевозки могут повысить мировые уровни потребительских цен на 1,5% в период до 2023 года», — сообщается в статье.

Неизвестно, пишет автор, приведет ли нынешний всплеск инфляции к тому, что в Японии в 70-е годы называли «дикой ценовой спиралью», но некоторые экономисты прогнозируют, что сбои в цепочке поставок будут устранены к середине 2022 года, а инфляция будет взята под контроль. Между тем инфляция, подчеркивает автор, — не единственная интересная параллель между 70-ми годами и сегодняшним днем, напоминая также, что 70-е годы начались с «двух потрясений» от Никсона: заявления о том, что США прекратят конвертируемость доллара в золото, что привело к краху золотого стандарта и бросило финансовые рынки в неизведанные воды, и визита Никсона в Пекин, что вбило клин между Китаем и Советским Союзом во время холодной войны и впоследствии привело к большим переменам в мире. Заметим также, как отмечал Рогофф, унизительное поражение Америки в Афганистане — большой шаг к воссозданию идеального шторма, приведшего к медленному росту и очень высокой инфляции в 1970-е годы. Если еще недавно небольшая инфляция казалась вполне управляемой проблемой, то теперь, по его словам, риски и ставки стали выше.