Москва, 27 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Москве с начала реализации программы реновации по технологии «умного сноса» демонтировано 70 старых пятиэтажек, сообщили 27 декабря в пресс-службе Стройкомплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, наибольшее количество старых домов снесено в Западном (19 домов), Юго-Западном (17) и Троицком административных округах (11).

Отмечается, что стандарт «умного сноса» используется при демонтаже всех расселенных по реновации домов в Москве. После сноса пятиэтажек высвобожденные территории используются для строительства новых домов и необходимой инфраструктуры.

ИА REGNUM сообщало, в Москве в 2021 году по программе реновации введено в эксплуатацию более 2 млн кв. метров жилья.

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