Москва, 27 декабря, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Серьёзный всплеск террористической активности возможен в африканском регионе Сахель после сворачивания французской операции «Бархан» и вывода воинского контингента. Об этом предупредил директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев.

Fred Marie Мали

По его словам, в Мали находится ключ к укреплению безопасности в Сахеле. Франция постепенно сворачивает свою операцию «Бархан» и выводит военных с трёх баз в Тессалите, Кидале и Томбукту. Из-за этого могут активизироваться террористы, возникнет угроза дестабилизации во всём субрегионе.

«При этом ни совместные силы «Сахельской пятерки», в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад, ни европейская миссия «Такуба» не обладают достаточным потенциалом для полноценного отражения этой угрозы», — сказал Ильичев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Сахаро-Сахельский регион — по-прежнему один из самых нестабильных в Африке. Боевики и оружие распространяются там после развала ливийской государственности.

Россия продолжит оказывать Мали военную и военно-техническую помощь, но не планирует направлять миротворцев в миссию ООН по стабилизации ситуации в этой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, антитеррористическую операцию «Бархан» Франция начала в Африке в 2014 году. О её завершении в нынешнем виде французский президент Макрон объявил летом 2021 года.

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