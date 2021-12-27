Саратов, 27 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Саратовской области в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в 2022 году планируют открыть первый школьный «Кванториум». Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Kremlin.ru В детском технопарке

Школа, на базе которой разместится технопарк, будет определена в ближайшее время. Ожидается, что работать «Кванториум» начнёт в сентябре следующего года.

Технопарк станет еще одним крупным образовательным центром для дополнительного обучения по техническим и научно-исследовательским направлениям.

На базе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина с 2019 года также работает технопарк «Кванториум».

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове на базе предприятий корпорации «Росэлектроника» появится технопарк «Полигон», на базе которого создадут единую цифровую региональную промышленную платформу.

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