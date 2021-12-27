Уфа, , 10:23 — REGNUM Движение открыли на автодороге Р-240 Уфа — Оренбург в Башкирии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье».

Метель © ИА REGNUM

Сообщается, что ранее введенное ограничение движения для пассажирских автобусов и грузовиков на участке со 112-го (населенный пункт Стерлитамак) по 280-й (граница с Оренбургской областью) км федеральной трассы Р-240 Уфа — Оренбург в Башкирии было снято с 08:00 часов 27 декабря 2021 года в результате улучшения погодных и дорожных условий.

Отмечается, что в настоящее время на этом участке дороги движение осуществляется в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителей Башкирии предупредили о продолжении снегопада.