Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга, несмотря на все сложности в условиях продолжающейся пандемии, активно стремятся покинуть город на новогодние праздники. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip и в других компаниях, сообщает «Деловой Петербург».

Пассажиры в аэропорту «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

В компании OneTwoTrip отмечают, что в этому году повысился спрос на путешествия по России, по сравнению с 2020 годом. Жителей России уже не смущают ограничения, которые вводятся на фоне сложной эпидобстановки в регионах.

Для своих туристических маршрутов по России в новогодние праздники петербуржцы выбирают преимущественно авиапутешествия в Москву (20,5% оформленных заказов), Сочи (8,7%) и Минеральные Воды (4,8%). В железнодорожных перевозках также лидирует Москва (59,2% заказов).

По данным площадки по продаже авиабилетов Aviasales, в топ-5 направлений у петербуржцев входит Москва, Краснодар, Сочи, Калининград и Уфа. В целом, спрос на поездки на этой платформе вырос на 29% по сравнению с 2020 годом и на 65% по сравнению с 2019 годом

Помимо внутреннего туризма, вырос спрос и на поездки за рубеж. Многие петербуржцы в новогодние праздники собираются посетить Турцию, Армению, Грузию, Венгрию и ОАЭ. В туристических сервисах отметили, что здесь сравнивали показатели по отношению к допандемийному периоду, так как в 2020 году многие страны были закрыты для перелётов. По этим данным, по сравнению с 2019 годом, спрос на международные авиасообщение снизился на 15%.

Отметим, Петербург входит, наравне с Москвой, в список семи городов с наиболее жесткими эпидемическими ограничениями. В связи с этим, возможно, жители Петербурга желают посетить места, где ограничения носят более мягкий характер.

Читайте ранее в этом сюжете: Загрузка отелей Петербурга за 2021 год достигнет 44%