Тбилиси, 27 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 19 701 исследования на SARS-CoV-2 выявили 986 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 27 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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Всего на текущую дату в стране выявили 925 354 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 885 056 победили инфекцию, в том числе 3193 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 13 583 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 71 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5070 пациентов, в оборудованных гостиницах — 903.

Днём ранее в Грузии в ходе 32 741 исследования выявили 1661 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3841 человека, скончались 69 пациентов с COVID-19.