Уфа, , 10:16 — REGNUM Главу администрации города Октябрьский обвинили в незаконном отчуждении муниципальной земли в Башкирии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Земля Provincial.md

По версии следствия, зимой 2015 года прошли торги, победителем которых была незаконно признана аффилированная с администрацией города фирма.

«В результате субъект предпринимательства получил право аренды на три земельных участка общей площадью свыше 50 тысяч кв. метров и кадастровой стоимостью почти 30 млн рублей, предназначенные для малоэтажного строительства», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что зимой 2016 года на основании изданных фигурантом уголовного дела постановлений неправомерно изменен вид разрешенного использования данных участков, а впоследствии они были поделены на 50 более мелких участков с занижением размера их годовой арендной платы.

«В последующем в обход процедуры торгов произведено их отчуждение в собственность 27 граждан, в том числе супруге обвиняемого», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту в отношении 61-летнего главы администрации г. Октябрьский было возбуждено уголовно дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.