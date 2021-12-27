Чебоксары, , 10:13 — REGNUM В Чувашии на противоэпидемические мероприятия в рамках пандемии коронавируса выделены дополнительные средства. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Главным распорядителем очередного транша из резервного фонда Чувашии является министерство здравоохранения. Дополнительно выделяется 40 183,6 тыс. рублей.

«Для реализации плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится, в частности, в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года из резервного фонда Чувашии минздраву выделено 318 848,3 тыс. рублей. Средства направлены «на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения».

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