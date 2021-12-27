Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» выиграл Кубок России, одержав победу над московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 25:23).

Волейбол

Эта победа стала для казанского клуба 10-й в рамках Кубка России. Команда из Казани добилась подобного успеха рекордное количество раз в истории турнира.

Отметим, что предыдущими обладателями Кубка России было московское «Динамо».

В полуфинале «Зенит-Казань» разгромил новосибирский «Локомотив» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга — 3:1.