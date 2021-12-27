Москва, 27 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Международные координационные спасательные центры могли бы помочь при чрезвычайных ситуациях в разных регионах мира, но их созданию мешают санкции. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил в опубликованном 27 декабря интервью газете «Аргументы и факты».

Mil.ru Сергей Шойгу

Шойгу, который возглавлял МЧС России с 1994 по 2012 год, а ранее руководил госкомитетом по делам ГО и ЧС, рассказал, что по линии МЧС давно предлагалось создать координационные спасательные центры в различных регионах мира. Такие центры помогли бы, к примеру, при тушении лесных пожаров, так как ни одна страна не может держать в резерве множество авиации и людей. Они «внезапно могут понадобиться, если сильно полыхнёт».

«И такой подход можно было реализовать везде, если бы не было разного рода барьеров в виде санкций, бюрократизма. Если бы у всех было желание жить в согласии и помогать друг другу», — отметил Шойгу.

Глава Минобороны сообщил также, что его ведомство располагает самым большим количеством самолётов Ил-76 и вертолётов Ми-8 и Ми-26, которые способны при необходимости тушить пожары.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу, по данным опроса ВЦИОМ, является одним из самых популярных в России политиков. Политиком уходящего 2021 года его назвали 8% граждан, а 5% хотели бы встретить вместе с ним Новый год.

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