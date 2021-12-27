Париж, 27 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. С начала эпидемии коронавируса во Франции от COVID-19 умерли не менее 122 500 человек, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

За сутки от COVID-19 умерли 84 жителя Франции.

Число госпитализированных пациентов продолжает расти. 16 173 пациента были госпитализированы, в том числе 3254 пациента находятся в отделении интенсивной терапии.

Ранее Высший орган здравоохранения Франции рекомендовал вводить бустерную дозу вакцины для детей 12−17 лет, страдающих иммунодефицитом.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинения 60-летнему гражданину Франции сирийского происхождения в поставке составляющих для химического оружия в Сирию предъявила французская юстиция.