Варшава, , 10:10 — REGNUM Руководитель Национального фонда охраны окружающей среды Польши Мацей Хоровский сообщил в интервью Polskie Radio, что его ведомство фиксирует рост спроса на приобретение электромобилей среди населения страны.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наше ведомство предлагает дотации на приобретение электромобиля. Они составляют 19 тысяч злотых (около 4,6 тысяч долларов США). В случае, если электромобиль хочет приобрести многодетная семья, дотации больше — 27 тысяч злотых (6,6 тысяч долларов)», — сообщил Хоровский.

По его словам, данная государственная помощь привела к росту спроса на электромобили.

«В этом году мы получили на 31% больше заявок, чем в прошлом году», — констатировал глава Фонда окружающей среды Польши.